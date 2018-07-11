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Несколько пешеходных переходов ликвидируют в Горно-Алтайске, сообщает республиканская Госавтоинспекция.

В ГИБДД отмечают, что в ближайшее время будут проведены мероприятия по переносу пешеходного перехода, расположенного в районе дома № 38 по улице Чорос-Гуркина (ТЦ "Байтерек") к дому № 39/1 (за перекрестком).

Также будут ликвидированы нерегулируемые пешеходные переходы в районе дома № 75 по проспекту Коммунистическому, дома № 33 по улице Ленина и дома № 1 по ул.ице Петра Сухова.

Кроме того, остановку общественного транспорта "ЦУМ", расположенную в районе дома № 78 по проспекту Коммунистическому будет перенесена за перекресток "Мебельный" в район дома № 88.

Эти изменения объясняются мерами безопасности дорожного движения.