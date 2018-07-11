Несколько пешеходных переходов ликвидируют в Горно-Алтайске
Данная мера объясняется обеспечением безопасности
Фото: 04.мвд.рф
Несколько пешеходных переходов ликвидируют в Горно-Алтайске, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
В ГИБДД отмечают, что в ближайшее время будут проведены мероприятия по переносу пешеходного перехода, расположенного в районе дома № 38 по улице Чорос-Гуркина (ТЦ "Байтерек") к дому № 39/1 (за перекрестком).
Также будут ликвидированы нерегулируемые пешеходные переходы в районе дома № 75 по проспекту Коммунистическому, дома № 33 по улице Ленина и дома № 1 по ул.ице Петра Сухова.
Кроме того, остановку общественного транспорта "ЦУМ", расположенную в районе дома № 78 по проспекту Коммунистическому будет перенесена за перекресток "Мебельный" в район дома № 88.
Эти изменения объясняются мерами безопасности дорожного движения.