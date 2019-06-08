Несколько подростков в Барнауле вышли из маршрутки через окно
Несколько парней выпрыгнули из окна автобуса прямо на проезжую часть
8 июня 2019, 19:52
В Барнауле в субботу днем, 8 июня, группа подростков выпрыгнула из окна микроавтобуса, когда он подъехал к остановке общественного транспорта, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Это просто ужас! На площади Октября из окна автобуса №6 прямо на проезжую часть выпрыгнули несколько парней", – говорится в сообщении.
Предположительно, подростки решили не платить за проезд.
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