Несколько подростков в Барнауле вышли из маршрутки через окно

В Барнауле в субботу днем, 8 июня, группа подростков выпрыгнула из окна микроавтобуса, когда он подъехал к остановке общественного транспорта, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Это просто ужас! На площади Октября из окна автобуса №6 прямо на проезжую часть выпрыгнули несколько парней", – говорится в сообщении.

Предположительно, подростки решили не платить за проезд.