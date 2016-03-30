Несколько школ Барнаула не блокировали доступ к экстремистским материалам
Нарушения, связанные с доступом учеников к запрещенному интернет-контенту, выявила прокуратура
30 марта 2016, 15:11
Фото: ulyanovskcity.ru
Прокуратура выявила в нескольких школах Индустриального района Барнаула отсутствие ограничения доступа детей к запрещенной информации.
Как сообщили 30 марта в надзорном ведомстве, в данном случае речь идет о том, что в учебных заведениях существовала возможность попасть на интернет-ресурсы, которые содержали экстремистские материалы.
Естественно, прокуратура усмотрела в этом несовместимость с задачами воспитания и образования детей.
Ввиду выявленных нарушений со стороны надзорного органа школам были внесены представления.
"Фактическое устранение нарушений будет проконтролировано прокуратурой района", – резюмируют в прокуратуре.
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