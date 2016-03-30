Несколько школ Барнаула не блокировали доступ к экстремистским материалам

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Прокуратура выявила в нескольких школах Индустриального района Барнаула отсутствие ограничения доступа детей к запрещенной информации.

Как сообщили 30 марта в надзорном ведомстве, в данном случае речь идет о том, что в учебных заведениях существовала возможность попасть на интернет-ресурсы, которые содержали экстремистские материалы.

Естественно, прокуратура усмотрела в этом несовместимость с задачами воспитания и образования детей.

Ввиду выявленных нарушений со стороны надзорного органа школам были внесены представления.

"Фактическое устранение нарушений будет проконтролировано прокуратурой района", – резюмируют в прокуратуре.