Несколько улиц перекроют в Барнауле из-за ремонта на сетях

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Движение на нескольких улицах закроют и ограничат в Барнауле в связи с перекладкой тепловых сетей, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В частности, для проезда до 21:00 13 июля перекроют улицу Пушкина на участке от улицы Максима Горького до проспекта Комсомольского.

В этих же границах в период с 8 по 21 августа перекроют движение на улице Гоголя.

Кроме того, с 08:00 14 июля до 21:00 7 августа проезд ограничат по нечетной стороне проспекта Комсомольского от улицы Гоголя до улицы Пушкина.

Также в связи с перекладкой участка магистрали М-22 на ул. Северо-Западной в районе перекрестка с проспектом Ленина 8 июля на сутки ограничат движение по всей проезжей части проспекта с 08:00.