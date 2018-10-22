Нет предела совершенству: лучшие эвенторы соберутся на перезагрузку

Профессионал сферы Event и свадебной индустрии — это человек особой категории. Он яркий, неординарный, подчас шумный и очень харизматичный. Где бы он ни появлялся, заряд энергии и радости обеспечен каждому, кто окажется рядом.

А теперь представьте, если таких людей будет несколько сотен, и они соберутся в одно время в одном месте.

С 28 по 30 октября Новосибирск из столицы Сибири превратится в центр индустрии Event.

Именно сюда съедутся профессионалы для обмена опытом в рамках ярчайшего мероприятия — Event Business Conference 2018.

Организаторы, ведущие, фотографы, видеографы, декораторы, стилисты и представители других творческих профессий совершат мощнейшую перезагрузку, окунутся в атмосферу новейших эффективных знаний, стратегий и технологий от ведущих экспертов в своем бизнесе со всей России.

В основной день, 28 октября, в Mariott Hotel состоится выступление спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Самары, а вечером в 21.00 участники соберутся на AFTER PARTY в ресторане "Урицкий".

29 и 30 октября в банкет-холле Paradise пройдет мастер-класс ВЕРОНИКИ КРОМБЕРГЕР (г. Санкт-Петербург), свадебного фотографа-путешественника, эксперта в области маркетинга, создателя Art Business School.

Также 29 и 30 октября своим мастерством поделятся VALENA PHOTO — фотографы-универсалы, владеющие шикарной постановкой и лихим репортажем, дадут свой уникальный мастер-класс.

Билеты на конференцию и мастер-классы можно приобрести на сайте мероприятия.

Не проспите перезагрузку.

Полная программа конференции на сайте и Инстаграм-площадке Event Business Conference 2018

Справки по телефону +7 (3832) 39-54-11

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