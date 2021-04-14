Нет времени ждать: где можно быстро получить заём под залог автомобиля

Банки всё чаще отказывают в кредитах заёмщикам, которые однажды допустили небольшую просрочку. А иногда ждать одобрения заявки от банка просто нет времени. В таких случаях можно обратиться в автоломбард. Для многих клиентов с не очень хорошей кредитной историей автоломбард – это простой и быстрый способ получения кредита.

Получение займа под залог ПТС состоит из нескольких этапов.

Выбор предложения

Многие при выборе кредитора смотрят в первую очередь на предложения с минимальными ставками и максимальными суммами. Но финал подобных сделок может оказаться плачевным для заёмщика. Прежде всего нужно убедиться, что автоломбард соответствует государственным требованиям.

"Необходимо выбирать компанию, которая давно на рынке услуг, имеет собственный офис и сайт. Проверьте лицензию, а также наличие организации в реестре Центрального Банка РФ. Чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться специальными маркетплейсами, например Credeo.ru, где можно проверить автоломбард на соответствие государственным требованиям", – говорит специалист компании Credeo Светлана Александрова.

Документы

Данный вид займа предусматривает залог, который гарантирует возврат долга, поэтому для автоломбардов нет причин проверять заёмщиков. Нужны документы:

гражданский паспорт с пропиской или временной регистрацией в городе, где находится организация;

ПТС;

свидетельство о регистрации;

иногда полис ОСАГО.

Оценка автомобиля

Пока менеджер занимается проверкой подлинности документов и определяет рыночную стоимость автомобиля при помощи общедоступных источников ("Авто.ру", "Авито", credeo.ru), сотрудник отдела оценки осматривает автомобиль клиента: проверяет его техническое и внешнее состояние.

Оформление договора

Если обе стороны пришли к согласию, оговорили сумму, процент и срок, то они переходят к этапу оформления сделки на бумаге. Заключается договор, и обязательно оформляется акт приёма-сдачи транспортного средства. В случае если клиент оставляет в залог только ПТС автомобиля, в акте нет необходимости.

"Перед тем как поставить свою подпись на договоре, внимательно изучите документ. Некоторые организации могут воспользоваться доверием клиента или ситуацией, когда заёмщик согласен на всё, чтобы быстрее получить заём. Вы можете получить дополнительные штрафы и комиссии, а также остаться без автомобиля", – добавила специалист компании Credeo Светлана Александрова.

Требования к автомобилю

Услуги автоломбардов доступны только собственникам или держателям генеральной доверенности на автомобиль. Машина должна быть в исправном техническом состоянии; иностранные авто – не старше 12 лет, отечественные – не старше 7 лет.