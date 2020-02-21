Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле

Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" состоится в Барнауле в ночь с 21 на 22 февраля. Его проведут сотрудники ГИБДД совместно с представителями народной дружины "Барнаульская".

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Прочее Рубцовчанину грозит штраф в 300 тысяч рублей

Автоинспекторы будут использовать метод "сплошных проверок", то есть останавливать в определенном месте все автомобили и оценивать состояние водителей на предмет алкогольного опьянения.

Полицейские совместно с активистами будут дежурить рядом с самыми аварийно опасными местами Барнаула.

Как напоминают в отделе пропаганды городской ГИБДД, за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.