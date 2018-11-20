Неувядающие: модели, которые вернулись на подиум в солидном возрасте
Модельный бизнес не только для молодых
Время идет, и в красивом бизнесе правила меняются. Теперь в модели открыты дороги женщинам любых форм и возрастов. А уж те, кто когда-то блистал на подиуме, но ушел, могут по-новому раскрыть красоту женщин.
Энди Макдауэлл. Актриса и модель
Ранее была лицом компании L’Oreal. В свои 60 с блеском вернулась на подиум в Париже на шоу L’Oreal.
Стелла Теннант.
Блиставшая в 90-е на подиуме со своей необычной внешностью, Теннант в 47 лет выступила на показе Salvatore Ferragamo.
Карен Элсон.
39-летняя супермодель и состоявшийся музыкант.
Ева Герцигова.
39-летняя чешская супермодель. В этом году приняла участие в шоу Dolce&Gabbana.
Мариякарла Босконо.
38-летняя итальянка давно является любимицей знаменитых дизайнеров.
Шалом Харлоу.
Также звезда 90-х. 44-летняя супермодель приняла участие в показе Versace.
Эмбер Валлетта.
Американская 44-летняя супермодель вернулась в мир моды на показе Proenza Schouler.