Неявная конкуренция: кто победит на думских праймериз в Алтайском крае

Фото: pg.er.ru

45 кандидатов в списке зарегистрированных на праймериз "Единой России" в Госдуму от Алтайского края. В их числе действующие депутаты Госдумы, депутаты Алтайского краевого Заксобрания, руководители и работники коммерческих предприятий, учителя, врачи, студенты. Ярких имен мало, но при этом конкуренция, судя по всему, будет.

"Что это за чудище"?

Праймериз (для тех многих, кто до сих пор не знает, что это) – предварительное голосование внутри "Единой России". Партия предлагает жителям страны проголосовать за тех, кого она считает наиболее достойным для выдвижения на настоящие выборы. Праймериз состоятся 22 мая, выборы – 18 сентября.

Подробнее о том, что такое праймериз, читайте здесь.

"Единая Россия" пригласила на праймериз всех желающих: членов и сторонников "ЕР", беспартийных и бывших членов других партий. По официальной версии, это было сделано для расширения кадрового состава сторонников и легитимизации процесса отбора кандидатов на сентябрьские выборы. Но в то же время это отличный предвыборный пиар-ход. Это не только бесплатное внимание СМИ, но и создание "выборозаменителя".

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Праймериз в Госдуму и праймериз в АКЗС – две разные истории. Пока поговорим только о первом варианте, где уже закончен прием заявлений на участие.

Всего был зарегистрирован 51 человек, однако пятеро сняли свои кандидатуры (Николай Белозеров, Дмитрий Жилинков, Сергей Никитин, Евгений Скоморохов и Павел Ярмаш). Ранее снял свою кандидатуру и Алексей Петриков.

Кандидатуру можно было выбрать по одному из одномандатных округов (Барнаульский, Бийский, Рубцовский и Славгородский) и (или) по общефедеральному списку.

Мнение

"По Славгородскому округу конкуренции нет. Во всех остальных трех округах она очень большая. Там есть кандидаты, не определенные на победу "Единой Россией", которые могут получить много голосов избирателей. Несколько достойных есть во всех этих трех округах. Самый конкурентный – Рубцовский, по нему вообще невозможно предсказать. По Барнаульскому и Бийскому есть безусловные фавориты, но и им надо будет очень сильно поработать", – считает руководитель Алтайского центра политического консалтинга Константин Лукин.

Подробнее о каждом округе

Самым многочисленным стал Барнаульский округ (14 кандидатов). Здесь будет интересно посмотреть на кампанию с недавнего времени ставшего ярым единороссом Андрея Нагайцева.

Партия власти ставит на победу в этом округе на вице-губернатора Даниила Бессарабова. По ожиданиям некоторых наших спикеров, Нагайцев постарается перетянуть на себя часть электората, а потому партии придется помогать Бессарабову с предвыборной кампанией, в чем он не особо силен как политик.

"Перчинку", как ни странно, может добавить депутат АКЗС со стажем Александр Лазарев. Он даже не специально вполне может оттянуть часть голосов у главного кандидата.

№ 39, Барнаульский округ (14 человек):

Акимов Олег

Бессарабов Даниил

Гусев Дмитрий

Гычев Виталий

Дербенев Иван

Емешин Константин

Зайченко Татьяна

Мордовина Юлия

Лазарев Александр

Нагайцев Андрей

Полянский Сергей

Чаузова Марина

Чернышова Александра

Цесельский Борис



В предварительном голосовании по округу № 40 (Рубцовский) участвуют сразу два единоросса, на которых можно делать ставки, – действующий депутат Госдумы Николай Герасименко и депутат АКЗС Виктор Зобнев. По информации Amic.ru, именно Герасименко планировали ставить на округ как проходного кандидата. Позже в крае было принято решение в пользу Зобнева. Герасименко, опять же по нашей информации, должен был идти по общефедеральному списку как имеющий договоренность с Москвой. Однако документы он подал и на одномандатный округ, и на список. Впрочем, вероятнее всего, что в итоге он пойдет именно по списку. На стороне Герасименко известность, на стороне Зобнева – ресурсы, он уже активно работает с избирателями, выпускает предвыборные печатные материалы.

Также на этом на округе "трехсторонний" общественник (в сфере лесных рубок) Валерий Горбунов. Он является активистом ОНФ, планировал идти на выборы в АКЗС по одному из одномандатных округов от КПРФ, но позже подал документы на праймериз "Единой России".

№ 40, Рубцовский округ (8 человек):

Герасименко Николай

Горбунов Валерий

Замороко Андрей

Зобнев Виктор

Назаренко Николай

Никеев Валерий

Новиков Сергей

Флягин Сергей

На округе № 41 (Бийский округ) 11 кандидатов. При этом он считается почти самым однозначным: молодой депутат ГД Александр Прокопьев, казалось бы, почти положил победу в карман – его кандидатура давно согласована, он ведет активную избирательную кампанию. Однако здесь, по словам Константина Лукина, опасную активность будут проявлять и другие кандидаты.

№ 41, Бийский округ (11 человек):

Ващенко Алексей

Макеева Елена

Малютин Виталий

Морозов Виктор

Плешивцев Михаил

Прокопьев Александр

Пушненков Евгений

Тупикин Александр

Циммерман Татьяна

Шаринский Александр

Юдович АлександрСлавгородский округ (№ 42) самый спокойный и малоконкурентный. "Против Лоора нет приема", – вот так бы охарактеризовал ситуацию автор материала. "Победа Лоора подавляющая, безвариантная", – сказал Константин Лукин.

Спикер АКЗС Иван Лоор праймериз явно пройдет с успехом. Во-первых, против него на округе нет ни одного достаточно известного соперника ни среди своих, ни среди чужих. Ресурса у него предостаточно, опыта тоже, что он и показал на недавних дебатах. http://www.amic.ru/news/324929/

№ 42, Славгородский округ (5 человек):

Кузьмин Денис

Лоор Иван

Петрик Николай

Попова Ксения

Токмакова Ольга



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Партийный список

Общефедеральный (партийный) список – тема отдельная.

"Что касается списка, то здесь будет конкуренция не внутри списка в Алтайском крае, а между списками регионов, которые войдут в одну территориальную группу", – сказал Константин Лукин.

Потому здесь очень важно, в какую группу попадет регион. Если вместе с Новосибирской областью, то список возглавит депутат Госдумы Александр Карелин. Если с Кемеровской, то ее возглавит губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Понятное дело, что второй вариант для алтайской "ЕР" более проходной.

Общефедеральный список (9 человек):

Герасименко Николай

Быков Олег

Домуховский Михаил

Елыкомов Валерий

Ермоленко Марина

Заречнев Константин

Кувшинова Наталья

Мордовин Иван

Шаринский Александр

Единственным сильным кандидатом является Николай Герасименко. Никаких ожидаемых паровозов партия здесь не поставила.

Депутат АКЗС Валерий Елыкомов, депутат БГД Иван Мордовин, председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ Наталья Кувшинова теоретически имеют потенциал, но очень сомнительно, что в них будут вкладывать силы и средства в рамках кампании 2016 года. Единственный серьезный представитель от Общероссийского народного фронта – сопредседатель регионального отделения, депутат БГД Марина Ермоленко –также имеет теоретические шансы. Но если ОНФ не начал ее продвигать сейчас, то позже уже и не станет.

Какой-либо конкуренции и ярких предвыборных кампаний по списку ждать явно не стоит.