Нейросеть научилась детально смешивать две картинки. Таких котиков и чебурашку вы ещё не видели

Фото: телеграм-канал Ai molodca / t.me/strangedalle

В Сети завирусились картинки, сделанные новой версией нейросети Midjourney — V4. Искусственный интеллект смешивает два разных изображения в одно. Об экспериментах с ИИ рассказал автор телеграм-канала Ai molodca. Блогер объяснил, что вместо текстовых запросов в поисковую строку программы нужно вставить ссылки на изображения в формате jpeg. Соединяются картинки ровно 50 на 50: цвета, композиция, детали, образы и стили.

Полученные в результате «скрещивания» весьма позабавили пользователей.