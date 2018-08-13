Никакого огня: жителей Алтая предупреждают о высокой пожароопасности
Как и прогнозировали синоптики, самый высокий класс горимости ожидается в западных районах края
13 августа 2018, 14:34
Фото: admizhma.ru
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о высокой, а местами и о чрезвычайной пожароопасности. Напомним, что о высоком классе горимости ранее сообщали синоптики.
"В период с 14 по 17 августа в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров", - информируют в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Жителей и гостей региона убедительно просят:
- не сжигать мусор и сухую траву и пресекать подобные действия других лиц;
- выезжая на отдых, не разводить костры;
- не бросать непотушенные спички и сигареты;
- не позволять детям играть с огнем.
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