Никакого строительства домов: что будет в обновленном парке "Изумрудный"
Сити-менеджеру краевой столицы Сергею Дугину рассказали о перспективах развития зеленой зоны
3 ноября 2017, 07:21
Фото: Андрей Чурилов/barnaul.org
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин побывал накануне в парке "Изумрудный" и ознакомился с планами развития этой зеленой зоны, так любимой горожанами, но находящейся в весьма удручающем состоянии.
"В "Изумрудном" проведены подготовительные работы для дальнейшего обустройства. Нам интересно мнение представителей архитектурного сообщества, общественной палаты. Все вместе мы должны решить, как сделать парк максимально привлекательным", - отметил сити-менеджер, который посетил парк вместе с известными архитекторами, также высказавшимися по поводу развития данной территории.
Говоря о проекте возрождения парка, директор ООО АКБ "Инновация" Евгений Копылков подчеркнул: "Никакого жилищного строительства в парке не планируется". По его словам, в "Изумрудном" планируется продлить аллею, организовать место для проведения праздничных мероприятий с установкой новогодней елки, создать детский городок, спортивные площадки.
Архитектор Петр Анисифоров указал на необходимость того, чтобы парк был привлекателен для горожан всех возрастов.
Его коллега Александр Деринг подчеркнул, что необходимо учитывать исторический характер многих уголков "Изумрудного".
Председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин, в свою очередь, заметил: "Мы убедились, что все планы реновации парка нацелены на отдых, что никакого жилищного строительства не планируется. Успокоим барнаульцев, которые задают вопросы о дальнейшей судьбе парка".
Напомним, что недавно проведенные в парке рубки деревьев не на шутку встревожили горожан. В краевой столице начали активно говорить о том, что "Изумрудный" отдадут под застройку. Впрочем, эти предположения были опровергнуты.
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