Никакого строительства домов: что будет в обновленном парке "Изумрудный"

Фото: Андрей Чурилов/barnaul.org

Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин побывал накануне в парке "Изумрудный" и ознакомился с планами развития этой зеленой зоны, так любимой горожанами, но находящейся в весьма удручающем состоянии.

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Прочее Менять всё: арендатор парка "Изумрудный" об аттракционах и застройке Во-первых, как сообщает пресс-центр мэрии, в ходе визита главы городской администрации в парк было неоднократно подчеркнуто, что никакого жилищного строительства здесь осуществляться не будет.

"В "Изумрудном" проведены подготовительные работы для дальнейшего обустройства. Нам интересно мнение представителей архитектурного сообщества, общественной палаты. Все вместе мы должны решить, как сделать парк максимально привлекательным", - отметил сити-менеджер, который посетил парк вместе с известными архитекторами, также высказавшимися по поводу развития данной территории.

Говоря о проекте возрождения парка, директор ООО АКБ "Инновация" Евгений Копылков подчеркнул: "Никакого жилищного строительства в парке не планируется". По его словам, в "Изумрудном" планируется продлить аллею, организовать место для проведения праздничных мероприятий с установкой новогодней елки, создать детский городок, спортивные площадки.

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Прочее Жилой застройки в барнаульском парке "Изумрудный" не будет — губернатор "Будет аллея для спокойного отдыха с фонтаном, красивым уголком для фотографирования. Нужна сценическая площадка для организации концертов, в том числе барнаульских музыкантов. Пруд будет сохранен. Для удобства горожан будет организована парковка для автомобилей, кафе", - добавил Евгений Копылков.

Архитектор Петр Анисифоров указал на необходимость того, чтобы парк был привлекателен для горожан всех возрастов.

Его коллега Александр Деринг подчеркнул, что необходимо учитывать исторический характер многих уголков "Изумрудного".

Председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин, в свою очередь, заметил: "Мы убедились, что все планы реновации парка нацелены на отдых, что никакого жилищного строительства не планируется. Успокоим барнаульцев, которые задают вопросы о дальнейшей судьбе парка".