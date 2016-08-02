Никто, кроме нас: фотохроника празднования Дня десантника в Барнауле

Фото: Вячеслав Мельников/amic.ru

Десантники краевой столицы празднуют во вторник, 2 августа, День ВДВ. В центре Барнаула на площади Ветеранов вместе с голубыми беретами собрались сотни людей.

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Напомним, что сегодня отмечается 86-я годовщина Дня воздушно-десантных войск России.

Утром на площади Ветеранов прошел традиционный митинг, возложение цветов к Мемориалу погибшим в локальных конфликтах и показательные выступления.

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Мероприятия продолжатся шествием колонны до площади Победы. Кроме того, приуроченная ко Дню ВДВ панихида пройдет на Власихинском кладбище.