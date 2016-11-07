Ночной пожар произошел в офисном здании в Павловском районе Алтайского края
Возгорание удалось потушить за семь минут с момента поступления вызова
7 ноября 2016, 08:57
Фото: temapenza.ru
Пожар в офисном здании, расположенном в Павловском районе Алтайского края, произошел в ночь на понедельник, 7 ноября.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, данные о возгорании поступили в 01:11. В 01:16 пожар был локализован, а в 01:18 — ликвидирован.
"От МЧС России привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники", – добавляют в экстренном ведомстве.
Комментарии
Новости партнеров