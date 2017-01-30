Ночной пожар в Славгороде потушили за десять минут
Сообщение о пожаре поступило в 00.45
30 января 2017, 08:34
Фото: pixabay.com
Возгорание надворных построек произошло в Славгороде в ночь на понедельник, 30 января, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 00:45. Через восемь минут пожар был локализован, еще через две минуты – ликвидирован.
На пожар выезжали десять сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.
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