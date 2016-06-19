Новая дорога за 109 млн рублей появится в Краснощековском районе в октябре

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Строительство новой дороги стоимостью около 109 миллионов рублей завершат в октябре в Краснощековском районе Алтайского края.

Пятикилометровый участок возводят на подъезде к селу Усть-Чагырка. Как сообщили в пресс-службе краевых властей, 1,3 километра дороги выполнят из асфальтобетона. За пределами села дорога будет щебеночной.

Помимо установки дорожных знаков, металлических ограждений и освещения в работы по этому объекту вошла установка пластиковых окон в жилых домах, расположенных вдоль проезжей части.

Отмечается, что новая дорога является единственным путем для туристов на территорию Тигирекского заповедника. Строительство объекта ведет Южное ДСУ.

