Новая экотропа появилась вблизи Денисовой пещеры и водопадов реки Шинок

Экологическая тропа "Грот Махам" появилась в Солонешенском районе, неподалёку от Денисовой пещеры и водопадов на реке Шинок, сообщает "Алтапресс".

Рядом с тропой также находится природно-археологический парк "Колыбель человечества". Длина маршрута составляет всего 800 метров, однако малую длину компенсирует высокий подъём – на 200 метров, это высота примерно 60-го этажа. Тропа ведёт к небольшой пещере – гроту Махам.

Создатели маршрута записали аудиогид с рассказом о тропе. Автором стал журналист Илья Кочетков, консультировали его учёные-геологи Анатолий Гусев и Софья Платонова. Также для туристов-колясочников предусмотрен отдельный кольцевой маршрут, который ведёт к смотровой площадке.

Организаторы обосновали создание тропы необходимостью повысить туристическую привлекательность мест вокруг. Хоть Денисова пещера и водопады Шинок и широко известны, однако некоторые аспекты озадачивают гостей Алтая.

"К Шинку не так просто подойти. А Денисова пещера у некоторых не оправдывает ожидания. Люди приезжают посмотреть на всемирно известный памятник, проходят по деревянным настилам и думают: "А что дальше?" Эта пещера ежегодно дарит миру научные сенсации. Но зрелищности для туристов в ней недостаточно", – говорит председатель краевого отделения русского географического общества Ирина Архипова.

Ранее алтайский чиновник рассказывал, что дороге до Денисовой пещеры нужны четыре новых моста и ремонт 73 км асфальта. На работы может потребоваться до 2 млрд рублей.