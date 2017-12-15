Новая иллюминация появилась у колеса обозрения в центре Барнаула

Новая иллюминация появилась у колеса обозрения в развлекательно-игровом комплексе "Барнаульская крепость". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

В ведомстве уточняют, что контурная иллюминация главного аттракциона состоит из нескольких сотен специальных световых трубок, которые способны передавать до 16 миллионов цветовых оттенков. Однако новую подсветку запускают пока в тестовом режиме.

Также в мэрии сообщают, что фасад парка украсили светодинамичные фигуры, стилизованные под старину, которые, по замыслу создателей, должны передать дух горнозаводского Барнаула. Эти технологии в парке используют в первый раз. На необычное оформление руководство комплекса вдохновили герои городских легенд.