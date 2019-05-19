Новая неделя стартует в Алтайском крае с гроз и сильного ветра

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с небольших осадков и сильного ветра, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза", – говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры составят +21…+26 градусов, в северо-западных районах до +16 градусов.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 17-22 метра.

В Барнауле временами ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Днем будет +21…+23 градуса. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.