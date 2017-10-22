Новая неделя в Алтайском крае стартует с ветреной и прохладной погоды

Фото: tarotaro.ru

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с прохладной и ветреной погоды.

По данным алтайского ЦГМС, в понедельник, 23 октября, в регионе будет преимущественно без осадков. Днем по краю +3…+8 градусов, в юго-восточных районах до +13 градусов.

Ветер ожидается западный, 4-9 метров в секунду, с усилением местами до 14 метров.

В краевой столице также преимущественно без осадков. Днем в Барнауле будет +4…+6 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.