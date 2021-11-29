Новая профессия за два года: где в Барнауле учат на дизайнера

В современном мире сфера IT – одна их самых высокооплачиваемых. В вакансиях программистов и разработчиков часто можно увидеть очень привлекательные цифры, которые вызывают желание претендовать на это место. Но что делать, если в вузе получил совсем другую специальность, к тому же – совсем давно?

Изменить свою жизнь можно в любом возрасте. Так, в Барнауле есть филиал крупной международной компьютерной академии "Шаг", где обучают людей от 15 до 55 лет. По завершении программы выпускники получают диплом международного образца, с которым могут найти работу не только в местных компаниях, но и в международных корпорациях. На то, чтобы освоить востребованную профессию в IT, потребуется всего два с половиной года.

Программы академии "Шаг" разработаны практикующими IT-специалистами, которые рассказывают то, о чём не пишут в учебниках. С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам – почти 100% времени они проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Важно, что обучение ведётся с нуля, независимо от возраста и базового уровня знаний.

Сейчас академия ведёт набор по нескольким направлениям:

разработка программного обеспечения;

компьютерная графика и дизайн;

сети и кибербезопасность;

разработка и продвижение web-проектов;

интернет-маркетинг;

разработка сайтов на Python.

Несмотря на пандемию, вы гарантировано пройдёте обучение, так как формат можно выбрать как онлайн, так и офлайн, в аудиториях в 170 городах России.

Так, если вы мечтаете о творческой самореализации и вас всегда интересовал дизайн, но вы не знаете, как превратить хобби в доходную профессию, приходите в академию "Шаг" 4 декабря 2021 года на бесплатный мастер-класс "Как стать дизайнером".

В программе:

восемь убедительных причин стать дизайнером;

семь самых популярных сфер применения дизайнерских навыков;

пять шагов, которые приведут вас к цели, – стать успешным и востребованным специалистом;

как начать зарабатывать на дизайне;

мастер-класс от практикующего эксперта и преподавателя академии.

На мастер-классе вам также расскажут о перспективах и темпах развития направления "Дизайн", сферах применения специалистов и уровне оплаты труда. Кроме того, вы узнаете о курсах и программах обучения в академии, достижениях студентов и преимуществах, которые получают выпускники "Шага".

Предварительная запись обязательна. Количество мест ограниченно.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 906-966-5347