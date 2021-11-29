Новая профессия за два года: где в Барнауле учат на дизайнера
Студентом IT-академии можно стать в любом возрасте и без специальной подготовки
В современном мире сфера IT – одна их самых высокооплачиваемых. В вакансиях программистов и разработчиков часто можно увидеть очень привлекательные цифры, которые вызывают желание претендовать на это место. Но что делать, если в вузе получил совсем другую специальность, к тому же – совсем давно?
Изменить свою жизнь можно в любом возрасте. Так, в Барнауле есть филиал крупной международной компьютерной академии "Шаг", где обучают людей от 15 до 55 лет. По завершении программы выпускники получают диплом международного образца, с которым могут найти работу не только в местных компаниях, но и в международных корпорациях. На то, чтобы освоить востребованную профессию в IT, потребуется всего два с половиной года.
Программы академии "Шаг" разработаны практикующими IT-специалистами, которые рассказывают то, о чём не пишут в учебниках. С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам – почти 100% времени они проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Важно, что обучение ведётся с нуля, независимо от возраста и базового уровня знаний.
Сейчас академия ведёт набор по нескольким направлениям:
- разработка программного обеспечения;
- компьютерная графика и дизайн;
- сети и кибербезопасность;
- разработка и продвижение web-проектов;
- интернет-маркетинг;
- разработка сайтов на Python.
Несмотря на пандемию, вы гарантировано пройдёте обучение, так как формат можно выбрать как онлайн, так и офлайн, в аудиториях в 170 городах России.
Так, если вы мечтаете о творческой самореализации и вас всегда интересовал дизайн, но вы не знаете, как превратить хобби в доходную профессию, приходите в академию "Шаг" 4 декабря 2021 года на бесплатный мастер-класс "Как стать дизайнером".
В программе:
- восемь убедительных причин стать дизайнером;
- семь самых популярных сфер применения дизайнерских навыков;
- пять шагов, которые приведут вас к цели, – стать успешным и востребованным специалистом;
- как начать зарабатывать на дизайне;
- мастер-класс от практикующего эксперта и преподавателя академии.
На мастер-классе вам также расскажут о перспективах и темпах развития направления "Дизайн", сферах применения специалистов и уровне оплаты труда. Кроме того, вы узнаете о курсах и программах обучения в академии, достижениях студентов и преимуществах, которые получают выпускники "Шага".
Предварительная запись обязательна. Количество мест ограниченно.
Компьютерная академия "Шаг"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
WhatsApp: 906-966-5347