Новая рабочая неделя начинается в Алтайском крае с мороза и солнца

Фото: shakhty.su

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с морозной и солнечной погоды.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в понедельник, 30 января, в регионе без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Днем -13…-18 градусов, в южных районах -4…-9 градусов.

Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле в понедельник без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -14…-16 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.