Новая рабочая неделя начнется в Алтайском крае с дождей и гроз

Фото: iledebeaute.ru

Жителей Алтайского края в начале новой рабочей недели ждут дожди и грозы.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в понедельник, 18 июля, на большей части территории края кратковременный дождь, местами сильный дождь, гроза, возможен град.

Температура в ночь на понедельник +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

Ветер юго-восточный четыре – девять метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

В Барнауле прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.