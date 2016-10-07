Новая высота: Горный Алтай, каким вы его еще не видели

Видеоролик о Горном Алтае набирает популярность в сети. Снят он в рамках проекта "Новая высота". А его автор — житель поселка Боровский Тюменской области Александр Чалков.

Александр – крановщик по профессии. Говорит, что сначала наслаждался видом родных просторов с высоты башенного крана. Потом решил показать этот вид всем вокруг и с помощью квадрокоптера осуществляет задуманное. Теперь одной Тюмени ему мало, и он путешествует по стране, снимая ее красоты.

3 октября выложил в интернет и ролик про Горный Алтай. В него попали долина Чулышмана, перевал Кату-Ярык, озеро Телецкое и водопад Учар.

Кстати, если вы думаете, где вам отдохнуть этой осенью, мы приготовили проект о лучших местах Алтайского края "Время впечатлений"

Смотрите, как прекрасна земля, на которой мы живем:

Кстати, обязательно посмотрите, как красив Горный Алтай осенью: Семинский перевал, окрестности Онгудая и многое другое в видеоролике "Пролетая над горным Алтаем"