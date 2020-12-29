Новое оборудование для особенных детей поступило в Алтайский край
Теперь сотрудники соцучреждения могут проводить тренировки на дому
29 декабря 2020, 10:27, Никита Бородкин
Новое оборудование для реабилитационных занятий с детьми на дому поступило в филиал по Курьинскому району Комплексного центра соцобслуживания населения Усть-Калманского района.
Как пишет пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края, сейчас в филиале числится 70 детей, из которых 13 проходят реабилитацию на дому. Новые модульные коврики позволят проводить комплекс упражнений на дому, а балансир поможет развивать речь.
Все оборудование мобильно, поэтому специалисты могут брать его с собой на надомные занятия с особенными детьми. В тренировках задействуют и других членов семьи: соцработники объяснят, как выполнять то или иное упражнение, а родственники это наглядно продемонстрируют.
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