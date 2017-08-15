Новое здание рынка построили на Докучаево в Барнауле

На территории бывшего базара Докучаево в Барнауле построили здание крытого рынка. Оно расположилось между старым зданием Дома быта и ТРЦ "Малина" (вход со стороны ул. Попова), имеет 2 этажа и относительно скромную площадь.

Примечательно то, что застройщиком выступила частник из Новосибирской области Ярманова Н.П. (г. Бердск), которая возводит коммерческие здания и мотели в своем регионе. Техническим заказчиком и подрядчиком стало ООО "ФС" (г. Барнаул). Началось строительство здания в четвертом квартале 2016 года, а завершается в конце 2017-го. Другие подробности застройщик пока держит в секрете.

В настоящий момент на площадке уже готово возведение каркаса здания, выполняется наружная отделка, которая состоит из утеплителя и керамогранитной плитки. Очевидно, что на крытом рынке разместятся торговые точки, которые ранее располагались в уличных киосках. Последние же ждет демонтаж. Ранее продавцы уже частично переселились в ТЦ "Район", который построили три года назад около конечной остановки трамваев №№8 и 9.

Сразу за новым зданием рынка остается вакантным земельный участок, который сейчас занимает автостоянка. Территория в 39 соток выставлена на продажу за 22 миллиона рублей и не может найти покупателя вот уже несколько лет.

Ольга Полиенко