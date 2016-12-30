Новогоднее чудо в 3D-формате и фейерверк увидят барнаульцы 31 декабря

Новогоднее представление, каких еще не бывало в Барнауле, состоится 31 декабря на площади у храма Иоанна Богослова. Стены храма украсит световая проекция в формате 3D-mapping. Зрители увидят вариацию русской сказки "12 месяцев". Главная героиня – маленькая девочка Настенька встречается с Дедом

Новости

Прочее Новогоднее чудо: почему масштабное мероприятие пройдет не в центре Барнаула

Морозом и братьями-месяцами, которые рассказывают ей историю Барнаула в разное время года.

Читайте также: "Новогоднее чудо": как создают главное праздничное представление Алтайского края

Как сообщало ИА "Амител", авторы представления готовились к нему на протяжении всего года. Проходили репетиции как самой сказки, так и флеш-моба, который также состоится 31 декабря и участие в котором приняли около 200 детей.

На протяжении нескольких месяцев велись съемки сказочной истории. Затем специалисты переводили визуальные образы людей, зданий, явлений природы в 3D-проекции. Что из этого получилось, можно увидеть уже сегодня вечером.

Кстати, прикоснуться к волшебству сможет каждый из пришедших зрителей: организаторы мероприятия раздадут всем гостям волшебные палочки. Всего приготовлено пять тысяч палочек! Вместе с Дедом Морозом дети и взрослые смогут загадать желания. Также для гостей праздника приготовлено много других сюрпризов.

Читайте также: Что за 3D-шоу увидят барнаульцы в новогоднюю ночь?

В том числе - и фейерверк. Вечером 31 декабря в Барнауле новогодний салют можно будет увидеть только на площади у храма Иоанна Богослова. К тому же авторы, обещают, что это будет по-настоящему грандиозное зрелище.

Праздник начнется 31 декабря в 17:30 по адресу: ул. Шумакова, 25.

Организаторы: Медиагруппа FM-Продакшн и администрация Барнаула.