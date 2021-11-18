Новогодние корпоративы в Алтайском крае пока не запрещали. Опровержение

Запрет на проведение новогодних корпоративов в Алтайском крае ещё не принят. Пока есть только предложение управления Роспотребнадзора принять дополнительные ограничительные меры по предупреждению распространения COVID-19. В числе таких мер предлагается запретить организацию и проведение любых праздничных корпоративных мероприятий, новогодних банкетов, детских праздников на период с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать глава региона. Таким образом, новость "В Алтайском крае запретили новогодние корпоративы из-за ситуации с COVID-19", опубликованная на портале amic.ru 18 ноября 2021 г. в 17:33, не соответствует действительности. Редакция приносит извинения читателям.