Новогодние праздники внесут коррективы в расписание "Алтай-Пригорода"

Новогодние каникулы изменят расписание движения поездов компании "Алтай-Пригород" с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

31 декабря будет отменен рейс №6234 "Барнаул - Заринская", который должен отправляться в путь в 20.47. 1 января отменят рейс №6001 "Озерки - Барнаул" (отправление в 5.33), №6003 "Усть-Тальменская - Барнаул" (6.57), №6006 "Барнаул - Красный Боец" (6.21), №6005 "Красный Боец - Барнаул" (10.05), №6222 "Барнаул - Тягун" (отправление в 7.00), №6221 "Тягун - Барнаул" (12.31), №6233 "Аламбай - Барнаул" (3.27), №6111 "Барнаул - Ребриха" (9.04) и №6112 "Ребриха - Барнаул" (13.38).



С 1 по 8 января не будут ходить поезда №6021 "Озерки - Барнаул" (отправление в 4.34), №6101 "Депо - Барнаул" (7.01) и №6020 "Барнаул - Красный Боец" (18.36).



7 января отменят рейс №6227 "Заринская - Барнаул", который отправлялся в 14.43, 8 января - №6775 "Сузун - Барнаул" отправлением в 4.01, 9 января - №6001 "Озерки - Барнаул" отправлением в 5.33.

А вот на 2 января назначат поезд №6111 "Барнаул - Ребриха", он отправится в 9.04. На 4 января - рейс №6112 "Ребриха - Барнаул", отправление в 13.38.



8 января будут курсировать пригородные поезда №6001 "Озерки - Барнаул" (5.33) и №6227 "Заринская - Барнаул" (14.43).



В первый рабочий день, 9 января, назначат поезд №6775 "Сузун - Барнаул", он отправится в путь в 4.01.

Телефоны для справок: (3852) 29-25-67 и 29-21-68.