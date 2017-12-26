Новогодняя елка рухнула возле ТЦ "Праздничный" в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Новогодняя елка, установленная возле торгового центра "Праздничный" в Барнауле, рухнула во время разгула непогоды.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Возле ТЦ "Праздничный" из-за непогоды упала ёлка", - отмечает автор заметки.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Между тем сильное потепление сказывается на состоянии снежных городков и ледяных фигур, установленных в краевой столице к главному зимнему празднику — они начинают таять.