Новосибирца судят за расстрел человека из "травмата" в Яровом

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Жителя Новосибирска ждет скамья подсудимых в алтайском городе Яровое — мужчину обвиняют в покушении на убийство.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено 1 июля 2012 года.

По версии СКР, около шести часов утра на одной из улиц Ярового обвиняемый вместе со своим знакомым встретил молодого человека с девушкой, которые приехали на отдых.

Злоумышленник потребовал, чтобы парень ушел, а его девушка осталась. На это он получил отказ. Тогда обвиняемый приставил нож к горлу парня, а тот оказал сопротивление.

После этого новосибирец произвел в молодого человека несколько выстрелов из бесствольного пистолета "ОСА" и скрылся с места преступления. Потерпевшего незамедлительно госпитализировали и оказали помощь.

Раскрыть преступление удалось спустя несколько лет. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.