Новосибирцев судят за высокотехнологичный обман барнаульских бизнесменов

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Двое жителей Новосибирской области в Барнауле предстанут перед судом по обвинению в совершении мошеннических действий в отношении предпринимателей — у бизнесменов было похищено около 10 миллионов рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленники путем взлома электронных почтовых ящиков и получения неправомерного доступа к информации о взаиморасчетах с партнерами похитили денежные средства барнаульских и новосибирских предпринимателей.

"По версии следствия, обвиняемые, получив доступ к охраняемой законом тайне, используя платежные реквизиты фирм-однодневок, узнав о том, что организация-потерпевший намеревается приобрести товар на крупную сумму, посредством электронной почты якобы от лица поставщика направляли свои платежные реквизиты для перечисления денежных средств по договору потерпевшим. У потерпевших не возникали сомнения в том, что реквизиты поступили от партнера, так как злоумышленники блокировали поступление электронной почты от реального поставщика, а также использовали его адрес электронной почты, бланки договоров и других документов изготавливались злоумышленниками с использованием компьютерных программ. Поэтому отличить их от подлинных с учетом удаленного способа общения хозяйствующих субъектов не представлялось возможным", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Новосибирцам предъявлено обвинение в хищении чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору, совершенном в особо крупном размере, а также в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.