Новосибирец с 13 судимостями украл реквизит у юной артистки с Алтая

Фото: immigrant.today

Транспортная полиция задержала в Новосибирске мужчину, подозреваемого в краже танцевальных костюмов у юной артистки из Алтайского края.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, к правоохранителям на новосибирском вокзале обратилась педагог Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи.

"Женщина, сопровождавшая детский танцевальный коллектив на Всероссийской конкурс, сообщила о подозрительном мужчине, которого заметила в зале ожидания. Когда неизвестный направился к выходу, она попросила своих подопечных проверить личные вещи. Оказалось, что у 14-летней воспитанницы пропал чемодан. Транспортные полицейские уточнили приметы подозреваемого и вскоре обнаружили похожего мужчину, выходящего с привокзальной площади на одну из прилегающих улиц", — уточняют в ведомстве.

Подозреваемого задержали в туалетной комнате одного из круглосуточных досуговых заведений. Выяснилось, что злоумышленник успел вскрыть чемодан, в котором находились концертные костюмы юной артистки, ехавшей на выступление во Владимир. Сумма причиненного ущерба составила почти 25 тысяч рублей.

Что касается личности подозреваемого, то злоумышленником оказался 47-летний житель Новосибирска, имеющий 13 судимостей за различные преступления. Летом этого года он вышел на свободу.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.