Новосибирская квартира попала в десятку самого доступного жилья в стране

Интернет-сервис ЦИАН провел масштабный проект по изучению стоимости квартир в новостройках России. Проанализировав цены на строящееся жилье с датой сдачи 2016-2018 гг., специалисты составили ТОП-20 наиболее выгодных квартир России.

Примечательно, что Новосибирск занял почетное 7-е место в этом списке, а помог ему микрорайон "Новомарусино", где продается студия по самой привлекательной в городе цене. Удивительно, но за доступную цену в 930 тысяч рублей можно купить квартиру, полностью готовую для проживания, – натяжные потолки, линолеум, выровненные стены и надежная стальная дверь. Будущему собственнику остается только поклеить обои. Сразу вспоминается комментарий о квартире в "Новомарусино" одного из интернет-изданий по поводу рейтинга ЦИАН: "Примерно за столько же продают новые Hyundai Solaris в полной комплектации". Поневоле возникает желание узнать о прославившемся районе города-соседа поближе.

О микрорайоне "Новомарусино" говорят как о месте с теплой и уютной атмосферой. Здесь полным ходом идет строительство жилья на любой вкус: есть и небольшие домики в европейском стиле, и современные многоэтажки с видом на природу района. В планах застройщика – возвести более 100 жилых домов, окружив их всем необходимым для жизни, начиная с магазинов и заканчивая салонами красоты и спортивными площадками. Не забыли в "Новомарусино" и о совсем юных жителях микрорайона. В 2015 году началось строительство современного детского сада, сдача которого придется на сентябрь 2016 года, а в 2017-м планируется приступить к строительству школы.

Просторные однокомнатные квартиры сегодня в "Новомарусино" стоят от 1280 тысяч рублей, а добавив еще немного, можно приобрести "двушку" – цены на них стартуют с 1690 тысяч рублей. Не обошли вниманием и вопрос ипотеки. Как и на сами квартиры, на кредит действуют особые выгодные условия.

"Покупка жилья – довольно дорогостоящее начинание, и мои клиенты часто интересуются условиями ипотечного кредитования, – рассказывает Юлия Мартемьянова, специалист по сделкам с недвижимостью. – Когда я узнала о специальной программе "Легкий старт" от застройщика "Новомарусино", то сначала не поверила ей и искала подвох. Сами посудите – первый взнос равен 5% стоимости квартиры против стандартных 20%. И была сильно поражена, поняв, что схема абсолютно прозрачна. Думала, такого в наше время уже не бывает".

Но и на этом выгодные предложения не заканчиваются. Программа "Железная выгода"* дарит от 75 000 рублей бонусов будущим владельцам квартир и помогает сократить затраты на переезд и покупку жилья в Новосибирске. А сотрудничество с банком "Глобэкс" позволило застройщику снизить процентную ставку за ипотечное кредитование** до 8,1% годовых.

Выбирайте и бронируйте квартиру уже сегодня: 8 (383) 204-00-00. Здесь вам обязательно понравится!

* Организатор программ "Легкий старт" и "Железная выгода" – ООО "ДЖН". Подробные условия программ уточняйте в офисе продаж "Новомарусино" по адресу: Новосибирск, ул. Большая, 610 и по телефону 8 (383) 204-00-00.

** Совместная акция Банка "Глобэкс" и ООО "ДЖН" по снижению процентной ставки до 8,1% годовых на весь срок ипотечного кредитования для покупателей квартир, находящихся на стадии строительства, в микрорайоне "Новомарусино". Подробные условия программы уточняйте в офисе продаж "Новомарусино" по адресу: Новосибирск, ул. Большая, 610 и по телефону 8 (383) 204-00-00.

Отдел продаж "Новомарусино":

Горячий телефон 8 (383) 204-00-00

Офис продаж в жилом комплексе "Новомарусино":

г. Новосибирск, ул. Большая, 610

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