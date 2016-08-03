Новую ограду установят в барнаульском парке Центрального района
По словам главы администрации краевой столицы, ограждение должно вписаться в городской туристический кластер
3 августа 2016, 19:46
Фото: rest22.ru
Новую ограду установят вокруг парка Центрального района Барнаула, проинформировали в городской администрации.
По этому поводу муниципальные власти провели совещание под председательством сити-менеджера Сергея Дугина. В частности, на совещании обсуждалось возможность приобрести необходимые металлы и литье уже в этом году, чтобы в дальнейшем не допустить удорожания проекта.
Также господин Дугин поручил составить смету и как можно раньше провести тендер по определению.
Кроме того, глава администрации подчеркнул, что необходимо учесть все нюансы и обеспечить вписывание нового ограждения в барнаульский туристический кластер.
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