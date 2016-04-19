Новые друзья украли у спящего барнаульца мобильный телефон и деньги

Фото: penza-press.ru

Сотрудники патрульно-постовой службы Барнаула задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечают в ведомстве, днем на улице Германа Титова пострадавший познакомился с мужчинами. Знакомство было решено обмыть спиртным. После так называемого застолья один из празднующих уснул прямо на улице. Этим решил воспользоваться один из новых знакомых барнаульца. Он тайно вытащил из карманов мужчины мобильный телефон и 9 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила более 11 тысяч рублей.

Это действие увидели сотрудники патрульно-постовой службы. Подозреваемый не стал отрицать свою вину. Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу.