Новые лица. Праймериз "Единой России" помогли подобрать кандидатов на выборы в сентябре

"Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования. С помощью почти 12 миллионов жителей России партия определила, кто пойдёт с ней на выборы в Государственную Думу и региональные парламенты. Причём в числе финалистов праймериз, то есть будущих кандидатов, много тех, кто раньше не был в политике, но рвётся в бой и готов привнести в процесс новые идеи и решения. Подробности сообщает сайт er.ru.

Выборщики

Масштабная процедура отбора претендентов прошла во всех регионах страны 24-30 мая. Участие в голосовании приняли 11,7 млн россиян. Причём половина проголосовали дистанционно (на сайте rg.er.ru). Например, в Алтайском крае из 228 тысяч избирателей 73 тысячи человек выбрали своих кандидатов онлайн. Это были не только горожане, но и жители сёл.

Такой интерес со стороны избирателей вызван в числе прочих причин и наличием электронного формата. Любой желающий мог просто и быстро зарегистрироваться на сайте праймериз и в дни голосования, не вставая с дивана, выбрать человека, который, по его мнению, достоин быть депутатом.

"Это современная и перспективная технология. Партии стоит расширять её применение не только в рамках предварительного голосования, но, к примеру, для подготовки и обсуждения законодательных инициатив. Уровень мобилизации сторонников растёт", – отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

С ним солидарен и президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Он видит в этом ответ не только на сегодняшние ограничения, но и отличный задел на будущее. Кстати, в некоторых регионах страны уже начали использовать онлайн-голосование на реальных выборах. Ещё несколько лет и эта электронная технология полноценно войдёт в нашу жизнь.

"Мы безудержно вступаем в эпоху электронного взаимодействия между людьми. Когда избирателям предоставили возможность голосовать онлайн, они с удовольствием начали ею пользоваться. Пандемия уже вообще ни при чём, потому что, как мне кажется, общей напряжённости в связи с коронавирусом в стране сейчас нет, чтобы люди боялись идти и голосовать очно. Просто это очень удобно, когда можно на даче нажать несколько кнопок и отдать свой голос за понравившегося кандидата", – считает Куртов.

Трудности

Удалось партии ответить и ещё на один вызов – обеспечить безопасность данных избирателей, кандидатов и всей системы электронного предварительного голосования. Атаки были, но все их удалось отбить и избежать сбоев. Значительно меньше, чем на прошлых праймериз, было и нарушений.

"В 2016 году голосование шло всего один день, в этом – неделю. Поступило всего 50 жалоб в федеральный организационный комитет, и около 100 жалоб в региональные организационные комитеты. Это свидетельствует о том, что наш уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно реагировать", – прокомментировал замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

В целом всё прошло ровно и без нарушений. В том числе и в Алтайском крае.

"Мы наблюдали процедуру максимально открытого и конкурентного голосования. В нашей команде действительно самые сильные и достойные кандидаты. Очень важно, что они уже получили доверие и поддержку избирателей, а не только членов нашей партии", – отметил секретарь алтайского регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.

Кандидаты

Кандидатов тоже было достаточное количество. Причём только 25% претендентов – действующие депутаты. Остальные же вообще новички. Это врачи, учителя, работники культуры, бизнесмены, спортсмены. Но что особенно важно в постпандемийный год, – волонтёры и общественники. В том числе и активисты движения "Мы вместе", которые в прошлом году оказали беспрецедентную поддержу нуждающимся. В каждом пятом округе была реально высокая конкуренция. В среднем на одно место претендовали 13 человек, а в некоторых регионах и по 29.

Победители

Официальные итоги партия ещё подвела. Но уже известно, что в числе победителей такие известные общественники, как лидер Совета матерей России Татьяна Буцкая (Москва), глава российского Союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина (Мордовия), глава российских студотрядов Михаил Киселёв (Томская область) и многие другие.

По словам Алексея Чеснакова, партия не просто на словах, но и на деле показывает, что ротация для неё в приоритете. О необходимости прихода в политику новых людей неоднократно говорил даже президент России Владимир Путин. Но такой запрос давно имеют и сами россияне. И партия на него отвечает, подчёркивает политолог. Кстати, нередко новички не просто побеждали, но и обходили опытных политиков.

Пример из Хабаровского и Красноярского краёв привел глава оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин. Там победу одержали воспитанники большого партийного проекта "ПолитСтартап". Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Отметим, что таким образом – через голосование избирателей – своих представителей выбирает только одна политическая сила в стране.