Новые опции «SMS-таргета» от Tele2 помогают бизнесу привлекать клиентов

Tele2 запустил выгодное предложение для корпоративных клиентов: покупая таргеты, они получают на свой счет 60% от суммы бонусными SMS (из расчета одно сообщение за каждый внесенный рубль). Чем больше таргетов настраивает клиент, тем больше бесплатных SMS он получает.

Запуская таргет, пользователь сервиса настраивает параметры для рассылки на нужную целевую аудиторию и выбирает время отправки сообщений в личном кабинете. Tele2 усовершенствовала этот сервис: теперь предприниматель может выбрать более точную геозону рассылки. Геотаргетинг настраивается в двух режимах — онлайн и офлайн. В первом случае сообщения придут клиентам, которые находятся в выбранной геозоне в данный момент: на улице, в метро или помещении. В офлайн-режиме геопараметры закреплены за абонентом вне зависимости от его текущего расположения. Например, это может быть место работы или адрес проживания.

«SMS-таргет» также позволяет генерировать индивидуальные промокоды в личном кабинете или импортировать их из заранее подготовленного списка.

Кроме того, с новой функцией Lookalike предприниматель найдет пользователей, похожих на действующих клиентов. Для этого он загружает данные об исходной аудитории. Искусственный интеллект проанализирует пользователей по интересам, социально-демографическим и поведенческим характеристикам и подберет аудиторию, которая с большей вероятностью заинтересуется предложением.

Используя «Редиректные ссылки», клиент сократит длину ссылки в сообщении и получит информацию о количестве переходов по ней из SMS. Это поможет оценить конверсию рекламной кампании и определить самые «продающие» тексты.