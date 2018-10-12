Новым министром образования Алтайского края станет ректор АКИПКРО Костенко

С 15 октября будут официально прекращены полномочия министра образования Алтайского края Александра Жидких. Вместо него будет назначен нынешний ректор АКИПКРО Максим Костенко. Об этом порталу Amic.ru сообщил один из источников в региональном Минобре.

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Как и предполагалось ранее, в новом составе правительства Александра Жидких не окажется. По одной из версий, следующим местом его трудоустройства станет кресло ректора в одном из алтайских вузов. Между тем вопреки сложившейся практике, новым министром образования будет вовсе не заместитель уходящего начальника. На эту роль неожиданно выдвинули главу Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Максима Костенко.

Он стал ректором АКИПКРО с ноября 2015 года, выдержав шестимесячный испытательный срок. До этого работал начальником учебно-методического управления АлтГУ. Кстати, в 1997 году Костенко закончил классический вуз, отучившись на факультете социологии. Впоследствии стал кандидатом наук по этой дисциплине. В настоящее время учится в докторантуре.

Еще из любопытных особенностей биографии отметим, что с 1996 по 2002 годы он работал психологом, возглавлял "Краевой кризисный центр для мужчин". Затем Костенко преподавал в Колледже социальных наук АлтГУ. С 2002 по 2009 был замначальника Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Следующие два года являлся директором по развитию в Национальном фонде защиты детей от жестокого обращения.

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Известен также как эксперт, тренер, консультант, руководитель проектов, региональный директор программ различных агентств ООН и Евросоюза, Российского Фонда Фундаментальных исследований, Всемирного Банка, Шведского агентства по международному развитию (SIDA), Фонда "Открытое Общество", Фонда К.и Дж.МакАртуров, Фонда Форда, Агентства по международному сотрудничеству Канады (CIDA), Агентства по международному развитию США (USAID) и др. Имеет 97 публикаций, в т. ч. 45 научных работ (4 — на иностранном языке), 32 учебно-методических пособия.

По итогам 2017 года Максим Костенко заработал 1,705 млн рублей (в том числе за педагогическую и научную работу). Его жена задекларировала 1,251 млн рублей (включая средства от продажи автомобиля). Еще 1000 рублей в семейный бюджет принес один из двух несовершеннолетних сыновей Костенко.

Передвигается новоявленный министр образования на автомобиле HYUNDAI IX-35, 2013 года выпуска. Максиму Костенко принадлежит три квартиры (две из них — совместно с супругой) общей площадью в 189,1 кв. м, а также гараж (19 кв. м) и погреб (3 кв. м).