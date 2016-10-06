Новый девятизальный кинотеатр в Барнауле откроют 20 октября

Фото: vk.com/pioneer_mall

Девятизальный кинотеатр Pioneer CINEMA откроется в торгово-развлекательном центре "Пионер" в Барнауле 20 октября.

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Прочее Девятизальный кинотеатр в Барнауле могут открыть уже в октябре

Именно на эту дату назначено начало работы нового развлекательного заведения. О дне открытия кинотеатра сообщается в паблике ТРЦ в соцсети "ВКонтакте". "Официально представители заявили 20 октября!" – ответили представители "Пионера" на вопрос одного из горожан, когда ждать открытия Pioneer CINEMA.

Ранее источник портала Amic.ru также указывал, что кинозалы заработают в октябре.

Концепция нового кинотеатра предполагает, что каждый из залов будет рассчитан на определенную аудиторию и получит оригинальный дизайн. Жителям краевой столицы обещают, что фильмы будут показывать в максимальном существующем на данный момент качестве 4К.

Что же касается звука, то Pioneer CINEMA установлена современная аудиосистема Dolby Atmos.

