Новый девятизальный кинотеатр в Барнауле откроют 20 октября
В ТРЦ "Пионер" анонсировали день начала работы нового развлекательного заведения
Фото: vk.com/pioneer_mall
Девятизальный кинотеатр Pioneer CINEMA откроется в торгово-развлекательном центре "Пионер" в Барнауле 20 октября.
Именно на эту дату назначено начало работы нового развлекательного заведения. О дне открытия кинотеатра сообщается в паблике ТРЦ в соцсети "ВКонтакте". "Официально представители заявили 20 октября!" – ответили представители "Пионера" на вопрос одного из горожан, когда ждать открытия Pioneer CINEMA.
Ранее источник портала Amic.ru также указывал, что кинозалы заработают в октябре.
Концепция нового кинотеатра предполагает, что каждый из залов будет рассчитан на определенную аудиторию и получит оригинальный дизайн. Жителям краевой столицы обещают, что фильмы будут показывать в максимальном существующем на данный момент качестве 4К.
Что же касается звука, то Pioneer CINEMA установлена современная аудиосистема Dolby Atmos.