Новый директор назначен в бийском "Водоканале"

Директором муниципального унитарного предприятия города Бийска "Водоканал" стал Геннадий Чумичев с 1 февраля, пишет "Бийский рабочий".

"Перед новым руководителем стоят большие задачи. Прежде всего, надо погасить долги, организовать работу предприятия в нормальном режиме", – сказал глава администрации города Николай Нонко.

Глава города подчеркнул, что ситуация в МУП "Водоканал" сложная, но не критичная.

Геннадий Чумичев известен бийчанам по работе в ОАО "БийскэнергоТеплоТранзит", где он занимал должность генерального директора.