Новый директор назначен в бийском "Водоканале"
Геннадий Чумичев стал новым директором бийского "Водоканала"
2 февраля 2016, 06:10
Директором муниципального унитарного предприятия города Бийска "Водоканал" стал Геннадий Чумичев с 1 февраля, пишет "Бийский рабочий".
"Перед новым руководителем стоят большие задачи. Прежде всего, надо погасить долги, организовать работу предприятия в нормальном режиме", – сказал глава администрации города Николай Нонко.
Глава города подчеркнул, что ситуация в МУП "Водоканал" сложная, но не критичная.
Геннадий Чумичев известен бийчанам по работе в ОАО "БийскэнергоТеплоТранзит", где он занимал должность генерального директора.
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