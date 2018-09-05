Новый филиал магазина кровельных и фасадных материалов откроется в Барнауле

12 сентября 2018 года в Барнауле состоится официальное открытие магазина кровельных и фасадных материалов "Прямой угол" по адресу: Трактовая, 47. Гостей ждут торжественное открытие, подарки весь день каждому гостю, возможность приобрести продукцию по дилерским ценам и бесплатная доставка* заказов.

Теперь не нужно ехать за стройматериалами далеко, через пробки и светофоры, многое можно найти здесь, экономя время и деньги.

"Основной принцип нашей работы – внимательность к клиентам. Мы максимально точно стараемся вникнуть в потребности наших заказчиков, чтобы предложить им именно то, что нужно: кровлю нужной толщины, фасад нужного цвета, оптимальную цену, необходимое количество. Мы ценим индивидуальность каждого. Нет нужного товара на складе здесь и сейчас? Найдем и доставим. Нужен нестандартный размер? Рассчитаем и сделаем. Нужно купить сейчас, а забрать "потом"? Возьмем на хранение на собственный склад. Мы ценим спокойствие. Поэтому работаем с проверенными производителями и не краснеем за качество предлагаемой продукции. Оперативность, сроки и человеческое отношение - это то, чем мы дорожим, это наше кредо", - отмечают в магазине "Прямой угол".

В ассортименте всегда присутствует профлист, металлочерепица, металлосайдинг, а также продукция собственного производства: доборные элементы (элементы фасада и кровли), водосточная система, вентиляционные решетки и полимерка. Представлена сопутствующая продукция компаний ведущих мировых производителей: Deke, BORGE, "Технониколь", Knauf, VILPE, "ВЕРМИЛОДЖИК", "ПИК", MAKROFLEX, PENOSIL.

дымоходы и кровельные проходки;

водосточные системы;

фасадные панели и виниловый сайдинг;

утеплители

кровельная вентиляция

пена и герметик;

крепежные изделия и многое другое.

Торжественное открытие магазина – 12 сентября 2018 года в 11.00.

ООО "ААА Торгово-Производственная компания":

г. Барнаул, ул. Трактовая, 47; ул. Челюскинцев, 113

тел.: 8 (3852) 500-998, 500-590

сайт: www.ugol-90.ru

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* действует на доставку не дальше 10 км от магазина, расположенного на ул. Трактовая, 47. Далее стоимость каждого километра рассчитывается по прайсу организации.