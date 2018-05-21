Новый фонтан "Торнадо" в Рубцовске закрыли на профилактику

Работы на объекте обещают завершить к концу текущей недели

21 мая 2018, 16:41

Фото: rubtsovskmv.ru

Власти Рубцовска проинформировали о временном закрытии нового для города фонтана "Торнадо".

Неизвестные ездили на автомобиле по светомузыкальному фонтану в Рубцовске

Неизвестные ездили на автомобиле по светомузыкальному фонтану в Рубцовске

Как уточнили в городской администрации, это связано с проведением профилактических работ.

"В период праздничных дней, посвященных 73-й годовщине Великой Победы, и в последующие дни на территории фонтана находилось большое количество рубцовчан, в фонтан попадали грязь, земля, мусор", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

В данный момент специалисты очищают фонтан, а также корректируют программное управление цветом и звуком и ведут обслуживание системы обеззараживания и фильтрации воды.

Профилактику обещают завершить к концу текущей недели.

Жителям Рубцовска показали светомузыкальный фонтан в действии

Жителям Рубцовска показали светомузыкальный фонтан в действии

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