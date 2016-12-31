Новый год в лесу: праздничные истории алтайских депутатов

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Главный народный праздник года — Новый год — событие, которое проходит по традиционному сценарию. Большой и сытный стол, семья и друзья, шампанское и подарки. Но иногда со всеми нами происходят необычные истории. О таких историях мы расспросили алтайских и барнаульских депутатов.

Ирина Шудра, депутат АКЗС, ЛДПР:

"Я до сих пор наряжаю елку, хотя все уже взрослые. Помню историю, когда ребенок был маленький, мы ему на елку вешали киндер-сюрпризы по одному каждый день. Он срезал их по утрам и запрещал нам убирать елку, говорил, что она плодоносит. А когда мы ее все же убрали, долго плакал. Кое-как уговорили посадить ее под окном, сказали, что она пока пусть растет, а к следующему Новому году мы ее занесем, и она снова даст урожай. В тот год она долго стояла во дворе, пока он про нее не забыл".

Евгения Боровикова, депутат АКЗС, ЛДПР:

"2000 год. Рубеж тысячелетий. Отмечала Новый год в Москве – впервые посетила нашу столицу в осознанном возрасте. Впечатлений было море! Увидела первый раз в жизни настоящих индусов и афроамериканцев. Помню, был концерт на Красной площади – конкурсы, песни и жуткая давка. С тех пор мне очень тяжело находиться в толпе. Тот новогодний праздник не удался – мы просто не рассчитали время и не успели добраться из центра города до праздничного стола. Отметили в машине. Я тогда еще не знала, что пройдет десяток лет, и я буду постоянно летать в Москву по работе. Теперь этот город мне уже кажется почти родным, и я там больше никуда не опаздываю".

Наталья Цепенко, депутат АКЗС, "Единая Россия":

"В 2015 году встреча Нового года стала для меня вдвойне семейным праздником. 30 декабря мои выпускники (Наталья Цепенко — учитель физики в Кулундинской средней школе №3 — прим. ред.) через социальные сети прислали приглашение на каток, и 31 декабря в девять часов вечера я вместе с дочерью отправилась на встречу. По мере приближения к катку стала узнавать в катающихся на коньках своих учеников. И, как только моя нога ступила на лед, по периметру катка зажглись гирлянды, музыка стала громче и ребята начали танцевать.

Это был флешмоб – постепенно за ними стали повторять остальные посетители. Мне оставалось только присоединиться. Проходящие мимо люди улыбались и пританцовывали вместе с нами, сама атмосфера подталкивала их к действию. А в качестве подарка для меня был организован маленький праздничный салют из хлопушек и бенгальских огней. Все были очень довольны, и потом мы пошли в кафе пить чай.

Так мы встретили Новый год – веселой школьной дружной семьей. Решили, что на этом останавливаться не будем. Впереди нас ждут ещё веселые и забавные идеи".

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Владислав Вакаев, депутат АКЗС, "Справедливая Россия":

"В основном я встречаю Новый год с семьей. Но был однажды очень памятный "туристический вариант". Лет 10 назад мы с веселой компанией друзей и приятелей из Барнаула, Новосибирска и Томска поехали в горы, поселились в домике близ Денисовой пещеры. Особая природа, особое место, особая атмосфера. В новогодний вечер и новогоднюю ночь мы жарили молодого барашка, варили шурпу, пускали фейерверки, пели под гитару, мылись в бане и купались в проруби в реке Ануй. А 1 января, когда страна отходит от новогодней ночи, у нас было восхождение на гору Бабку".

Александр Николайчик, депутат АКЗС, "Справедливая Россия":

"Когда я был студентом, мы несколько лет подряд отмечали Новый год в лесу. Сначала такая идея появилась в шутку, но в итоге мы подготовились и сделали это. Отмечали в лесу в районе Булыгино. Нас было человек 30. Были горки, песни под гитару, костер, наряженная елка, радио с новогодним поздравлением президента, свои Дед Мороз и Снегурочка, салаты, а вот алкоголя не было".

Мария Прусакова, депутат АКЗС, КПРФ:

"У меня нет каких-то особенных новогодних историй. Это семейный праздник, всегда отмечаю дома с самыми близкими. Но один Новый год стал для меня особенным на всю жизнь — шесть лет назад, 18 декабря, я вышла замуж. Я очень люблю зиму, свадьбу без снега и мороза я себе не представляла. Так что сразу два праздника".

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Геннадий Шейда, депутат Барнаульской городской думы, РПР-ПАРНАС:

"Однажды встретил Новый год на пожаре. У знакомых супруги отмечали Новый год и по их традиции пошли в баню. Последний из гостей ушел из нее в 3 ночи, а в 7 утра 1 января проснулись хозяева — баня горит! Перекалили, видимо. До дома метров шесть. Хорошо, что был полный штиль, да и пожарники, несмотря на 1 января, приехали довольно быстро и трезвыми. Дом отстояли, а вот с бани, гаража и хозпостройки огонь, как корова, слизал всю 12-метровую единую кровлю, глубже не пустила просыпка кровли керамзитом. Хозяева по жизни были оптимистами: в 11 утра застолье продолжилось!"

Юрий Ряполов, депутат БГД, "Единая Россия":

"Это было лет 30 назад. В то время я был председателем профкома и занимался организацией Нового года. Купили подарки детям сотрудников. Выбрали двух работников, нарядили их в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Подробно расписал маршрут. Себя для контроля поставил последним в списке и всех работников строго-настрого предупредил, чтобы ни в коем случае не наливали праздничным гостям ничего алкогольного. Мы с женой нарядили детей, стишки готовы, елочка горит, ждем. Восемь вечера, девять вечера, десять вечера — нет Деда Мороза и Снегурочки. Только спать их уложили — звонок. Сначала заходит Дед — рукавицы за поясом, борода на боку, мешок волочит. Жена выводит из спальни заспанных детей, а появившаяся Снегурочка всплескивает руками и восклицает: "Дети, ё-мое!" Мы быстро детям подарки вручили и увели. От супруги, понятно, получил по полной программе, на следующий день уже я отыгрался на гостеприимных сотрудниках, но до сих пор вспоминаем эту историю со смехом".

Впервые было опубликовано 20.12.2016