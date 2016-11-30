Новый кинотеатр Formula откроется в Барнауле 23 декабря

Фото: комплекс "Формула развлечений"

Дату открытия очередного кинотеатра, который заработает в ТРЦ "Праздничный", сообщили представители развлекательного комплекса — заведение начнет принимать посетителей 23 декабря.

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"Кинотеатр Formula распахнет свои двери 23 декабря. Любителей кино ждут три кинозала вместимостью 500 человек, звук Dolby Atmos, серебряные парящие экраны, сверхлегкие 3D-очки, очень удобные кресла, выполненные в стиле "Формулы 1", – говорится в анонсе.

Одновременно с этим заработает развлекательный комплекс, который включает в себя боулинг, детскую зону со скалодромом, гигантским LEGO, батутом, горками, лабиринтом и игровыми автоматами.

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Ранее портал Amic.ru сообщал, что открытие кинотеатра было запланировано на вторую половину декабря. Любопытно, что всего неделю назад в Барнауле также заработал новый кинотеатр с девятью залами в ТРЦ "Пионер".

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