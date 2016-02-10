Новый курортный комплекс стоимостью 1,4 млрд рублей построят в Яровом

Новый санаторно-курортный комплекс планируют построить в городе Яровое. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника отдела по экономике, инвестициям и промышленности администрации города Людмилу Тютюнникову.

Под строительство комплекса администрация города уже выделила два земельных участка общей площадью 46,5 га. Площадки полностью оборудованы инфраструктурой – подключены к электросетям, водопроводу и канализации.

В рамках реализации проекта планируется построить санаторий на четыреста мест, гостиницу. А также зоны SPA и фуд-зоны. На территории комплекса будут оборудованы детские и спортивные площадки.

Предполагается и парковая зона.

В целом строительство комплекса обойдется в 1,4 млрд рублей.