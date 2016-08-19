Новый подход к радиотематике предлагает портал DXnews.com

Вы намереваетесь стать настоящим радиолюбителем? Или обладаете настолько большим опытом в этой сфере, что уже готовы поделиться им с другими? В любом случае всем, для кого радио является большим, чем возможность отправить сообщение, стоит обратить свое внимание на портал DXnews.com – уникальный проект, где всегда можно найти себе занятие и развлечение по душе.

Отличительные черты DXnews.com

Портал DXnews.com выгодно отличается от других узкоспециализированных ресурсов тем, что предлагает более обширные возможности своим посетителям. Для удобства пользователей весь огромный поток тематической информации распределен по разделам, у каждого из которых своя специфика и особенности. На портале можно прочитать тщательно проработанные статьи и главные новости мира радиотехники. При необходимости нужную вам тему легко найти с помощью удобной поисковой системы. В случае, если у вас появился сложный вопрос, вы всегда сможете обсудить его с другими радиолюбителями в чате или же задать его непосредственно редакции ресурса. И за все это не нужно платить – пользование услугами некоммерческое, при желании можно обойтись и без регистрации на DXnews.com.

Важной особенностью DXnews.com является форма подачи публикаций — информация по этой весьма непростой тематике изложена в доступной форме, без сухости и канцеляризма. Живое общение способствует более легкому ознакомлению с миром радиотехники, увеличивая популярность портала, которая и без того находится на достаточно высоком уровне.

Если у вас есть богатый и интересный опыт в сфере радиотехники, которым вы готовы поделиться с общественностью, портал DXnews.com — это то, что вам нужно. Здесь каждый пользователь может самостоятельно публиковать свои статьи и новости. Интерфейс редакторской части максимально удобен и дружелюбен. Помогает и возможность оставления заявки на добавление конкретного материала, который администрация DXnews.com старается размещать без излишних промедлений.

Информация на все случаи жизни

На портале DXnews.com вы почувствуете себя в клубе единомышленников. Общение посетителей стало настолько продуктивным и плотным, что здесь сформировалось определенное тематическое сообщество. Группы радиолюбителей даже вышли за рамки интернета и стали отправляться в совместные экспедиции, отчеты о которых публикуются в разделе "Экспедиции".

Среди других популярных разделов портала можно выделить:

Календарь – знакомство посетителей со всем спектром запланированных на DXnews.com мероприятий

Соревнования – отчеты о тех состязаниях, которые недавно завершились

Новости – подборка контента о радио, DX-инге и всем, что имеет к ним отношение

Статьи – обширный выбор материала, подготовленного, в том числе и старожилами сайта

DXnews.com – проект, с двуязычным исполнением интерфейса и постоянным обновлением информации. В роботе сайта учтены все пожелания пользователей, что не только положительно сказывается на функциональности, но и гарантирует комфортное времяпрепровождение на его просторах.