Новый представитель губернатора в АКЗС появится после сентябрьских выборов

Кресло представителя губернатора Алтайского края в региональном Заксобрании будет вакантным, скорее всего, до ближайших выборов депутатов АКЗС, которые пройдут 19 сентября. Об этом 6 июля в ходе онлайн-конференции сообщил зампредседателя краевого правительства Виталий Снесарь. До недавних пор представителем губернатора в АКЗС была Стелла Штань, весной против нее возбудили уголовное дело, вскоре она предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

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Снесарь подчеркнул: несмотря на то, что должность сейчас никем не занята, аннулировать ее в правительстве не собираются. "Вероятность такого сценария крайне мизерная, этот институт за прошедшие годы подтвердил свою необходимость", - прокомментировал зампред краевого кабмина.

Наличие представителя губернатора в Заксобрании, по словам Виталия Снесаря, доказало свою эффективность, в том числе по числу законопроектов, внесенных на рассмотрение парламента за 2018-2020 годы. Так, общая доля инициатив, внесенных от лица исполнительной власти края, составила 60 % от количества всех рассмотренных предложений на сессиях парламента. "До 2018 года число внесенных и утвержденных законопроектов от губернатора колебалось в районе 40-42 %. После появления такой должности количество внесенных губернатором и правительством законопроектов выросло примерно на 20%. А это основная задача человека, замещающего эту государственную должность. Эффективность весьма высокая", - отметил Виталий Снесарь.

По его словам, поиски кандидатуры на должность ведутся постоянно и не прекращались, однако кадровое решение на этот счет будет принято не ранее конца сентября - начала октября. "Что-то мне подсказывает, что назначение будет примерно сопряжено с появлением нового созыва депутатов Законодательного собрания. Мне кажется, это логично", - отметил Снесарь. Напомним, выборы в Заксобрание пройдут в Алтайском крае в Единый день голосования - 19 сентября.