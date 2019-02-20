Новый сезон алтайского КВН стартует в Барнауле 2 марта

Фото: КВН-Алтай

2 марта в Барнауле состоится Фестиваль официальной лиги МС КВН "#КВНАЛТАЙ", который откроет сезон игр 2019 года. Игра традиционно состоится в ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147). Начало в 18:00.

По итогам международного Фестиваля команд КВН "КиВин-2019" в Сочи лига "#КВНАЛТАЙ" вошла в топ-10 лучших официальных лиг МС КВН, заняла второе место среди лиг Сибирского федерального округа и в очередной раз подтвердила статус официальной.

Новый сезон "#КВНАЛТАЙ" традиционно начнется с Фестиваля, где выступят команды из Алтайского края и соседних регионов, которые хотят проверить свои силы и войти в "большой" КВН.

Об участии в Фестивале на данный момент заявили более 20-ти команд из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Республики Алтай, Республики Казахстан, а также Новосибирской и Кемеровской областей. Новые и знакомые зрителям команды КВН уже готовят свои лучшие материалы, чтобы показать барнаульцам и завоевать их симпатию. Для зрителей, как всегда, выберут самые смешные шутки команд редакторы лиги, которые уже имеют опыт игры в телевизионных лигах КВН.