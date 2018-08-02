Новый виток в истории барнаульской мумии: Следком возбудил уголовное дело

Уголовное дело по факту мошенничества при приобретении права собственности на квартиру, где обнаружили мумию женщины, возбудил алтайский Следком.

Новости

Прочее Тело женщины, несколько лет пролежавшее в квартире, найдено в Барнауле

В ходе проведения доследственной проверки по факту обнаружения мумии женщины в квартире в центре Барнаула выявлены факты мошенничества. Речь идет о незаконных действиях при приобретении права собственности на жилое помещение на улице Чкалова.

Версия следствия такова: собственник квартиры умерла в 2011 году. Иных наследников, претендовавших на жилье, заявлено не было. В соответствии с гражданским и жилищным законодательством, при данных обстоятельствах квартира должна перейти в собственность города Барнаула. Однако в мае 2018 года неустановленное следствием лицо путем обмана приобрело жилое помещение. Тем самым был нанесен ущерб муниципальному образованию. Сумма ущерба оценивается в размере 2 миллионов 900 тысяч рублей.

"Следственным отделом по Центральному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)", - сказано на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Теперь следователям предстоит выяснить обстоятельства приобретения права собственности на квартиру. Также необходимо установить лиц, причастных к совершению незаконной сделки. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, мумию женщины, которая несколько лет пролежала в квартире, обнаружили в одной из барнаульских многоэтажек в июле 2018 года. О том, что в квартире лежит тело, стало известно после того, как в квартиру снизу въехали новые соседи, которым было необходимо поменять стояки.